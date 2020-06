D e Amerikaanse homorechtenbeweging heeft een belangrijke overwinning behaald: het Hooggerechtshof oordeelt dat een werknemer niet kan worden ontslagen op basis van geaardheid. Ook mogen mensen niet worden ontslagen omdat ze transgender zijn. Volgens de hoogste rechters van het land geldt een burgerrechtenwet uit 1964, die ontslag verbiedt op basis van iemands geslacht, ook voor homo's.



Veel homo's in de VS zien deze beslissing als de belangrijkste sinds het Hooggerechtshof in 2015 het homohuwelijk voor het hele land legaliseerde. De meeste staten hebben geen wet die homo-werknemers beschermt tegen discriminatie op de werkvloer, maar dankzij dit oordeel gebeurt dat nu landelijk.



Het Hooggerechtshof boog zich over drie zaken die ontslagen werknemers hadden aangespannen. Zo moest een skydive-instructeur in New York in 2010 vertrekken nadat een klant aan wie hij had verteld dat hij homo was, had geklaagd bij de werkgever.



Het is de eerste keer dat het Hooggerechtshof met een oordeel komt over homorechten sinds het in meerderheid uit conservatieve rechters bestaat. Voorvechter van homorechten Anthony Kennedy werd twee jaar geleden vervangen door Brett Kavanaugh, die was voorgedragen door president Trump.



Ultraconservatieve rechters



Deze beslissing is gezien de samenstelling van het Hooggerechtshof opvallend: "Het is nota bene Neil Gorsuch, een van de twee ultraconservatieve rechters die Trump heeft aangesteld, die de motivering heeft geschreven voor de beslissing".

Naast Gorsuch stemden de conservatieve opperrechter John Roberts en de vier progressieve rechters in het Hooggerechtshof voor de bescherming van de homo-gemeenschap op de werkvloer. De andere rechters stemden tegen, waarmee de verhouding uitkwam op een overtuigende zes stemmen voor en drie stemmen tegen.



De uitkomst is ook bijzonder gezien het standpunt van de regering-Trump. "Advocaten hadden namens de regering bepleit dat de burgerrechtenwet uit 1964 alleen van toepassing is op discriminatie van mannen en vrouwen, maar niet geldt voor seksuele voorkeur of genderidentiteit".



Ondermijnd



De regering-Trump heeft bovendien de rechten van transgenders de afgelopen tijd juist ondermijnd. "Afgelopen vrijdag nog besloot Trump de bescherming van transgenders in Obamacare terug te draaien, wat erop neerkomt dat zorgverzekeraars en gezondheidsdiensten transgenders mogen weigeren."