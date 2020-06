D e publicatie van een video getiteld 'Waarom de grondwetswijzigingen in Rusland belangrijk zijn' zorgt voor woedende reacties in Rusland. Volgens LHBT-organisatie Stimoel zet de video aan tot haat en vijandigheid tegen een groep mensen op grond van hun seksualiteit, en is het openlijk discriminerend. YouTube heeft de video inmiddels verwijderd vanwege haatzaaiing en het schenden van de richtlijnen van het platform.





Te zien is hoe een kind in een weeshuis wordt opgehaald door zijn nieuwe ouders, dat een homoseksueel paar blijkt te zijn. Het jongetje gaat aan de hand van een man mee naar buiten, 'zijn nieuwe papa' en vraagt waar zijn mama is. De man wijst naar een andere man die bij de auto wacht, en zegt: 'Daar is ze dan, je nieuwe mama!'. Het kind kijkt teleurgesteld, het personeel kijkt geschrokken en loopt afkeurend weg zodra de 'nieuwe mama' een jurk tevoorschijn haalt voor het jongetje.



Een stem vraagt de kijker vervolgens: 'Wat voor soort Rusland kies jij?' en roept op om de grondwetswijzigingen te steunen. In de aftiteling wordt een van de nieuwe amendementen uitgelicht: die waarin het huwelijk gedefinieerd wordt als een verbintenis uitsluitend tussen man en vrouw.





Diverse organisaties die opkomen voor de rechten van LHBT'ers hebben klachten ingediend bij 'The Federal News Agency', de organisatie die de video publiceerde. Dit agentschap is verbonden aan 'The Internet Research Agency', beter bekend als een trollenfabriek in St. Petersburg onder leiding van Jevgeni Prigozjin, een horecamagnaat die nauwe banden heeft met president Poetin.



Online reacties



"Ik begrijp niet hoe het in 2020 mogelijk is om homoseksualiteit op zo'n manier te demoniseren en het bijna gelijk te stellen aan pedofilie", schrijft Ksenia Doekalis, een bekende Russische influencer op Instagram in een post waarin ze de video deelt. Ze roept op om de video massaal te boycotten. Andere influencers delen de video ook op Instagram, Twitter en VKontakte (het Russische Facebook).





De LHBT-organisaties beroepen ze zich op Artikel 19 van de Russische grondwet, dat blijft bestaan met de nieuwe wijzigingen, en de gelijkheid van mensenrechten garandeert. Daarnaast verbiedt het elke vorm van beperking van de rechten van burgers. De organisaties hebben Rozkomnadzor, de Russische mediawaakhond, opgeroepen de video te blokkeren op grond van discriminatie en haatzaaien. Rozkomnadzor heeft tot nu toe nog niets geblokkeerd.