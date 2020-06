H et organiseren van andere activiteiten is nog niet mogelijk





Heel voorzichtig openen organisaties en instellingen hun deuren, zoals de OBA die weer beperkt toegankelijk is. Maar vanwege de nog steeds geldende maatregelen om jullie en onze gezondheid te beschermen, kunnen we nog niet onze volledige dienstverlening opstarten. Daarom is IHLIA voorlopig alleen nog digitaal bereikbaar.



Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: info@ihlia.nl. Alle serviceverzoeken worden op maat behandeld. Hierbij wordt naast urgentie ook rekening gehouden met de beschikbare tijd, middelen en menskracht.



Zodra het verzoek binnen is nemen wij contact met je op via e-mail en/of telefoon voor de afhandeling van je vraag.



Wij blijven onze uiterste best doen om jou te ondersteunen ondanks deze moeilijke tijden. Aarzel niet om je vraag aan ons voor te leggen.