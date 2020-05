C osta Rica is sinds 26 mei het eerste Centraal-Amerikaanse land waar het huwelijk is opengesteld voor paren van gelijk geslacht.



Kort na middernacht traden Daritza Araya en Alexandra Quiros als eerste paar van gelijk geslacht in het huwelijk – live uitgezonden op de nationale zender als afsluiting van het feestelijk programma Sí, Acepto: Un Paso Histórico om deze historische stap voor de LHBTI-gemeenschap in Costa Rica te vieren.



Vanwege de coronacrisis, die ook Costa Rica heeft getroffen, ging het bij de eerste huwelijkssluitingen om kleine ceremonies, waarbij ook veelvuldig mondkapjes gedragen werden. Daarom kon deze historische overwinning ook niet massaal door de LHBTI-gemeenschap gevierd worden. In plaats daarvan werd een feestelijke Caravana (een optocht met auto’s) in het centrum van de hoofdstad San José gehouden.



De openstelling van het huwelijk in Costa Rica is een gevolg van een vonnis in januari 2018 van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Daarin werd geoordeeld dat landen – zoals Costa Rica – die het Amerikaanse Verdrag van de Mensenrechten hebben ondertekend verplicht zijn om het huwelijk voor paren van gelijk geslacht te erkennen. Dat vonnis werd datzelfde jaar bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof van Costa Rica, met de bepaling dit binnen een termijn van 18 maanden wettelijk te realiseren. Met wat vertraging is dat op 26 mei 2020 een feit geworden.



De openstelling van het huwelijk werd vervolgens een van de voornaamste issues tijdens de presidentsverkiezingen in 2018, die gewonnen werden door een voorstander, de huidige president Carlos Alvarado. Die heeft de LHBTI-gemeenschap van Costa Rica inmiddels uitgebreid gefeliciteerd.