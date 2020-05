Share:



















Intimiteit en seks in corona-tijd : wees bewust van het risico



E en mens kan niet leven zonder aanraking en intimiteit, vindt Soa Aids Nederland. Maar met het gevaar voor corona moet iedereen leven met anderhalve meter afstand van elkaar en kunnen alleen mensen met een vaste en samenwonende partner nog seks hebben. Omdat intimiteit en seks ook een levensbehoefte is voor iedereen die niet samenwoont met een vaste partner, heeft Soa Aids Nederland aanvullende adviezen opgesteld over seks in corona-tijd. Hiermee kunnen mensen het risico op een corona-besmetting voor zichzelf en hun partners zoveel mogelijk beperken, als ze toch kiezen voor intimiteit en seks.



Soa Aids Nederland stelt dat het niet reëel is om van mensen te verwachten dat ze voor een langere tijd intimiteit en seks mijden. Het is beter hen te informeren over het verkleinen van de risico’s. Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland : ‘Een tijdje zonder een knuffel of omhelzing kan iedereen wel aan. Maar naarmate het langer gaat duren, en we weten niet hoe lang nog, is dit voor veel mensen erg moeilijk vol te houden. Daar oordelen we niet over. Intimiteit en seks horen bij het leven. Dus moeten we mensen zonder een vaste partner voorzien van informatie om het risico op een corona-besmetting zo klein mogelijk te houden, als ze ervoor kiezen seks te hebben. Zo kunnen ze zelf een keuze maken die het beste bij ze past en zichzelf en anderen beschermen.”





Intimiteit en seks op 1,5 meter



Daten en seks op 1,5 meter levert het kleinste risico op voor het corona-virus. Dan spreek je niet af, maar hou je het op webcam en chatten, al of niet met seksspeeltjes erbij. Of als je wel afspreekt dan hou je die afstand en doe je aan soloseks in het bijzijn van die ander. Dat heeft het minste risico op een corona-besmetting en is in lijn met de regels van het RIVM.





Corona-buddy



Wat als je seks en intimiteit wilt met één vast maatje, met iemand die je al langer kent en die je durft te vertrouwen: je LAT-relatie, een ‘knuffelmaatje’ of ‘corona-buddy? Als beiden zich strikt aan de corona-regels houden, dus de 1,5 meter afstand met anderen, en er exclusief zijn voor elkaar, dan wordt het corona-risico beperkt. Bespreek om 2 weken te wachten met de seks, 2 weken waarin je goed let op de corona-regels en met niemand anders intiem bent. Het kan twee weken duren voordat het virus je ziek maakt.





Meer risico bij onbekenden



Er ontstaat groter risico op corona als je gaat daten met iemand die je niet kent. Je weet namelijk niet of ze zich aan de corona-regels houden en daar eerlijk over zijn. Beter is om eerst kennis met elkaar te maken op 1,5 meter afstand. Als je seks wilt hebben, kies dan eerst voor soloseks op afstand. Je kan afspreken om na 2 weken, zonder corona-klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid), intimiteit of seks te hebben waarbij je dichter bij elkaar komt.





Meer risico bij meer partners



Met hoe meer mensen je contact hebt, hoe hoger de kans dat je het corona-virus oploopt of doorgeeft aan anderen. Je weet niet met hoeveel andere mensen de persoon met wie je intiem bent of seks hebt, contact heeft gehad. En je weet ook niet hoe vaak zij in het dagelijks leven de kans lopen in contact te komen met het corona-virus.





Belang van afspraken



Wat je ook kiest, het is belangrijk vooraf je goed te informeren over de risico’s en zoveel mogelijk die risico’s te verkleinen. Wees vooraf heel duidelijk over wat jullie willen, zo kom je niet voor verrassingen te staan. Zorg dat je van elkaar weet dat je op dezelfde manier om wilt gaan met de corona-regels. Want: alleen samen krijgen we corona onder controle.











