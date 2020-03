Share:



















IHLIA WIL IN JE SCHOENENDOZEN KIJKEN



B este lezer,



Het zijn rare tijden, nu het openbare leven zo plat ligt. De OBA heeft de deuren gesloten en dat betekent dat je IHLIA ook niet kunt bezoeken voor een expositie of een afspraak kunt maken met een informatiedienstverlener om de collectie te raadplegen.



Het bewaren van lhbti-erfgoed blijft natuurlijk wel doorgaan. En daar kun jij ook een bijdrage aan leveren!





Als wij als gemeenschap wekenlang thuis moeten blijven, is het eindelijk tijd om oude schoenendozen en boekenkasten door te ploegen voor boeken, documenten, foto’s, objecten, audio/video of bijzondere knipsels over de lhbti-geschiedenis die mogelijk in de IHLIA-collectie thuishoren. Zelfs bierviltjes, luciferdoosjes, T-shirts, flyers en posters van je favoriete kroeg kunnen relevant zijn.



Hoe doe je dat?



1. Items vinden en verzamelen

2. Lijstje maken: per item een korte omschrijving en, indien mogelijk, foto (bijvoorbeeld met je telefoon)

3. De verzamelde informatie per email sturen naar wilfred@ihlia.nl met als titel ‘Gevonden Items van de lgbti-geschiedenis'.

4. Als er items tussen zitten die we nog niet in onze collectie hebben, en die we heel graag willen hebben, dan nemen we contact met je op.



Belangrijk: neem niet ongevraagd materiaal mee naar IHLIA of naar de OBA. Onze kantoren zijn voor de komende weken gesloten en we accepteren alleen items die relevant zijn voor onze collectie.



Veel plezier met het zoeken. We horen graag van je.











