Wo 25 mrt, 2020 16:59 NIEUWS



La Demence Army Boys and Happy Easter gaan niet door



V anwege de COVID-19 crisis is La Demence Easter in april geannuleerd, en gaat dus helaas niet door. Ook de editie Army Boys van maart was al geannuleerd.



Heb je kaarten gekocht, dan krijg je automatisch je geld terug, daar hoef je niets extra voor te doen.



In de tussentijd kijkt ook La Demence vooruit naar toekomstige feesten voor als deze crisis voorbij is.



'In the meanwhile, stay at home, keep your distances, wash hands often, and follow your government's instructions carefully!"





