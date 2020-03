Share:



















Ma 23 mrt, 2020 17:53 NIEUWS



4 mei herdenking op en rond het Homomonument in Corona-tijd



H et Nationaal Comité 4 en 5 mei roept lokale comités op nu hun eigen afwegingen te maken.



Wij als team - Comité 4 mei Homomonument - dat jaarlijks op 4 mei de plechtigheid op en rond het Homomonument en in de Westerkerk organiseert, vinden dat het niet verantwoord is om in grote groepen bijeen te komen.



Er zal daarom dit jaar geen plechtigheid plaatsvinden zoals we gewend zijn. De RIVM- richtlijnen vragen om ruime afstand van elkaar te houden en samenkomsten van meer dan 100 personen te voorkomen.



Er is nog overwogen op kleinere schaal in de Westerkerk een bijeenkomst te realiseren maar dat bleek in de praktijk, gezien de grote belangstelling uit het LGBT-achterland, niet haalbaar vanwege de opgelegde veiligheidsnormen.



De plechtigheid op en rond het Homomonument te verplaatsen naar bijvoorbeeld 14 augustus de avond voor de dag van de Japanse capitulatie zou samenvallen met SAIL 2020 en het Prinsengrachtconcert in de directe omgeving. Dit stuitte ook op diverse praktische bezwaren.



Het is nog geen mei hoor ik enkelen zeggen maar er gaan voorbereidingen aan zo’n bijeenkomst vooraf. Denk onder andere aan het bestellen van bloemstukken en kransen. Mensen die geprogrammeerd stonden waren al bezig met repeteren en schrijven van hun voordracht.



We realiseren ons dat ons besluit emoties oproept bij velen die met regelmaat de vertrouwde bijeenkomsten op onze betekenisvolle plek hebben bijgewoond. Individueel zijn we hopelijk vrij ons op 4 en of 5 mei te verplaatsen en zelf een bloemetje op de tredendriehoek achter te laten. En er bij stil te staan - op gepaste afstand.



De LGBT- organisaties en andere vertegenwoordigers die zich reeds hadden aangemeld zijn middels een email in kennis gesteld van ons besluit.

Het voornemen is het reeds vastgestelde programma in 2021 alsnog aan u te presenteren.



Het Comité 4 mei Homomonument wenst u allen veel sterkte en gezondheid toe in deze onzekere periode.



Menne Vellinga

Ceremoniemeester







Overig Nieuws