Do 06 feb, 2020 19:50 NIEUWS



Woensdag solidariteitsbijeenkomst voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië



O p woensdagavond 12 februari vindt op het Amsterdamse Homomonument om 18 uur een solidariteitsbijeenkomst plaats voor LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De bijeenkomst is een initiatief van Russisch-Nederlandse LHBTI-activisten en wordt gesteund door COC Nederland.





Met de manifestatie reageren de activisten op een besluit van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Die besloot op 29 januari definitief om Rusland weer volledig stemrecht te geven. Dat stemrecht was Rusland ontnomen wegens het annexeren van de Krim. Eén van de voorwaarden om weer stemrecht te krijgen, was medewerking van Rusland aan een onderzoek naar de gevangenzetting, marteling en moord op LHBTI’s in Tsjetsjenië. Die medewerking is er nooit gekomen.



Het Russian LGBT Network is woedend over het besluit van de Raad van Europa. ‘Het is een poging om systematische marteling, onwettige opsluiting, moord en andere vormen van onmenselijke behandeling van homoseksuele en biseksuele mensen van staatswege in Tsjetsjenië in de doofpot te stoppen’, aldus de Russische LHBTI-organisatie. Het LGBT Network roept activisten wereldwijd op om van zich te laten horen. De Russisch-Nederlandse activisten en het COC geven met deze actie gehoor aan die oproep.



De activisten en het COC willen dat de Raad van Europa Rusland aanpakt voor de schendingen van de mensenrechten van LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië. De Nederlandse delegatie in de Parlementaire Assemblee zou daarbij in het bijzonder een rol moeten spelen. Ook willen ze LHBTI’s in Rusland en Tsjetsjenië een hart onder de riem steken met hun actie op het Amsterdamse Homomonument.



In april 2017 werd bekend dat de autonome Russische republiek Tsjetsjenië mensen op grote schaal vervolgt, martelt en zelfs vermoordt vanwege hun seksuele gerichtheid. Begin 2019 was er sprake van een nieuwe golf van vervolgingen. In heel Rusland geldt sinds 2013 een antihomowet. Sindsdien nam geweld tegen LHBTI’s in Rusland toe. De kwalijke rol van Rusland op het gebied van LHBTI-mensenrechten heeft ook invloed in andere Oost-Europese en Centraal-Aziatische landen, zoals Kirgizië en Azerbeidzjan.



Het COC organiseerde met activisten tal van demonstraties, petities en andere initiatieven tegen de vervolging in Tsjetsjenië en de Russische antihomowet. Zo werd in 2013 in Amsterdam de grootste demonstratie voor LHBTI-rechten in Rusland ooit georganiseerd, tijdens een bezoek van de Russische president Poetin.



Landelijk nieuws