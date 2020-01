Share:



















Do 23 jan, 2020 16:09 NIEUWS



Genomineerden Roze Lieverdje zijn bekend



G roenLinks Amsterdam heeft de genomineerden voor het Roze Lieverdje bekend gemaakt. GroenLinks reikt deze tweejaarlijkse prijs voor de achtste keer uit aan een Amsterdammer die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de emancipatie van LHBT+’s in de hoofdstad. Iedereen kan tot 11 februari online stemmen om te bepalen wie deze prijs op Valentijnsdag uitgereikt krijgt.



GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma: "Het Roze Lieverdje is een prijs die niet alleen de winnaar ervan eert; het is een eerbetoon aan alle mensen en organisaties in Amsterdam die strijden voor de positie en rechten van LHBTIQ+’ers. Die strijd is soms zwaar en blijft nodig. Met het Roze Lieverdje zeggen we: wij staan aan jullie zijde.”



De vijf genomineerden zijn:



Hans Verhoeven

De vraag is niet waar Hans bij betrokken is. De vraag is waar hij niet bij betrokken is. Hij begon als jochie bij de LHBTI-omroep van Amsterdam, zijn cv lijkt vervolgens op een opsomming van alle gay evenementen in 020, en momenteel werkt hij aan de oprichting van een gespecialiseerde hate-crime unit bij de politie. Onder andere dan, want Hans doet nooit slechts één ding in Amsterdam.



Adrie van Diemen

Adrie ondervond als transvrouw en arts aan den lijve met welke discriminatie en pesterijen je als LHBTIQ+’er te maken kunt krijgen. Samen met haar partner begon ze de eigen artsenpraktijk Elegabulus. Samen bieden ze laagdrempelige transgenderzorg, hormonen en basiszorg aan onder andere vluchtelingen, sekswerkers en daklozen. Samen in de trans- peer to peer community.



Naomie Pieter

Queer, antiracistisch en performancekunstenaar. Naomie is het allemaal. Maar misschien is ze wel het meest een activist. Waarbij ze de lol in het activisme binnen de BIPoC LGBTQI + -gemeenschap belangrijk vindt. Zoals bij haar queer dancehall-feest Pon Di Pride. Naomie organiseerde verschillende demonstraties en is mede-oprichter van ‘Black Queer & Trans Resistance NL’.



Alejandra Ortiz

Alejandra kijkt om naar anderen, terwijl er toch jaren niet naar haar om is gekeken. Tot ze in 2015 naar Nederland vluchtte bestond haar leven in Mexico en de VS uit geweld, misbruik en transfobie. In Nederland steekt ze de handen uit de mouwen. Eerst in het AZC en nu in Amsterdam. Ze zorgt dat er ruimte is voor transseksuele migranten. Letterlijk en figuurlijk.



Peter van Maaren

Peter vertelt over homoseksualiteit. Op scholen, in de moskee en op straat. En Peter verbindt. Dwars door religies, culturen, leeftijden en alle letters in LHBTIQ+ heen spreekt hij met mensen en laat hij mensen met elkaar in gesprek gaan. Doorgaan, niet opgeven is daarbij zijn credo. Uitgescholden, bedreigd; Peter blijft succesvol adresseren, aansluiten en verbinden in Amsterdam.



Alle Amsterdammers mochten mensen of organisaties aandragen. De jury bestaat uit: voorzitter Ruud Douma (Dolly Bellefleur), Dounia Jari (Stichting Maruf, winnaar 2018), Wielie Elhorst (predikant met opdracht voor de LHBT-gemeenschap), Dinah de Riquet-Bons (voorzitter Trans United Europe), Marten Bos (voorzitter Alle Kleuren Oost), Rocco Piers (bestuurslid RozeLinks en stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuid) en Tirza de Fockert (gemeenteraadslid).



Iedereen kan tot 11 februari online stemmen. De internetstemming en de stemming van de jury wegen even zwaar bij het bepalen van het uiteindelijke Roze Lieverdje van 2020. Op Valentijnsdag (vrijdag 14 februari) zal het Roze Lieverdje uitgereikt worden tijdens een Roze Gala in Vondel CS. Het gala start om 20.00 uur en de presentatie is in handen van Mathilde Santing.







Landelijk nieuws