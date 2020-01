Share:



















Facebook verwijdert eindelijk valse info over Prep medicatie



N a eindeloos touwtrekken tussen homorechtenorganisaties, hiv/aids-actiegroepen en volksgezondheidsorganisaties en Facebook heeft deze eindelijk besloten dat de advertentie's misleidend zijn en deze verwijdert.



Maandenlang voerde men druk uit Facebook. Er verschenen een tijd lang valse advertenties over PrEP, het medicijn ter preventie van hiv. In de advertenties, geplaatst door advocaten gespecialiseerd in letselschade, werd het medicijn gelinkt aan nier- en botschade.



Omdat dit valse informatie is, het is immers aangetoond dat het medicijn veilig is, gingen holebi's samen met vele anderen in de aanval tegen de valse reclame. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention, het nationale instituut voor volksgezondheid in de VS, is medicatie ter preventie van hiv "bijzonder efficiënt”.



Actiegroepen vinden echter dat Facebook sneller en uitgebreider had moeten ingrijpen tegen dergelijke reclameboodschappen. "De vraag blijft: waarom neemt Facebook geld aan van deze ambulance-jagende advocatenfirma’s voor advertenties die bijdragen tot de verspreiding van hiv?”, schrijft Peter Staley, medeoprichter van PrEP4All Collaboration, een hiv-preventiegroep.



De directrice van GLAAD, roept Facebook op om andere gelijkaardige advertenties offline te halen. "Deze specifieke advertenties verwijderen is een goede eerste stap, maar het is nu tijd voor Facebook om actie te ondernemen tegen andere, erg gelijkaardige advertenties die leden van de risicogemeenschap viseren met misleidende en onjuiste claims over PrEP en hiv-preventie”, aldus Sarah Kate Ellis.



Eerder lag Facebook onder vuur nadat bleek dat sommige homo's een advertentie te zien kregen waarin men claimt homoseksualiteit te kunnen genezen met de zogenaamde conversie therapie, en kwam naar buiten dat Facebook homo getinte advertenties systematisch blokkeerde.







