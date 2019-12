Share:



















Duitse bisschoppen: ‘Homoseksualiteit is normaal, onveranderbaar en geen reden voor discri



H omoseksualiteit is een normale uiting van de menselijke seksualiteit, kan niet worden gewijzigd of genezen en daarom mogen homo’s en lesbiennes ook niet gediscrimineerd worden. Dat schrijft de Duitse Bisschoppenconferentie in een persbericht n.a.v. een studiebijeenkomst met deskundigen ter voorbereiding op een kerkelijke conferentie over seksualiteit en relatievorming in februari 2020.



De Commissie voor Huwelijk en Gezin van de Duitse Bisschoppenconferentie, onder leiding van de Berlijnse aartsbisschop Heiner Koch, organiseerde deze studiebijeenkomst over de kerkelijke seksuele moraal op 4 december in het Instituut voor Christelijke Ethiek en Politiek in Berlijn.



Aan de bijeenkomst werd verder deelgenomen door de bisschoppen Franz-Josef Bode uit Osnabrück, Wolfgang Ipolt uit Görlitz en Peter Kohlgraf uit Mainz, evenals verschillende hulpbisschoppen en door seksuologen, moraaltheologen, dogmatici en kerkjuristen. Het thema van de bijeenkomst was: ‘De menselijke seksualiteit: hoe daarover wetenschappelijk-theologisch te spreken en kerkelijk te oordelen’.



De bisschoppen en deskundigen die de studiebijeenkomst bijwoonden, hebben vastgesteld dat menselijke seksualiteit ook een dimensie van plezier en relatie omvat. "Er werd ook overeengekomen dat de seksuele voorkeur van een persoon zich manifesteert tijdens de puberteit en een heteroseksuele of homoseksuele oriëntatie aanneemt,” staat in het persbericht. "Beide maken deel uit van de normale vormen van seksuele aanleg die niet kunnen of moeten worden gewijzigd.”



Volgens de deelnemers aan de studiebijeenkomst mogen lesbiennes en homo’s daarom ook niet gediscrimineerd worden. Zij verwijzen daarbij nadrukkelijk naar Amoris Laetitia, het document dat paus Franciscus in 2016 uitbracht na de internationale bisschoppensynode over het gezin, huwelijk en seksualiteit.







