Mishandeling homo in Eindhoven



J ongens van 12 tot 14 jaar gezocht na mishandeling homo in Eindhoven



De politie in Eindhoven is op zoek naar meerdere jongens tussen de 12 en 14 jaar die afgelopen woensdag een man hebben mishandeld. Hij werd zonder aanleiding geschopt en geslagen. Het slachtoffer denkt zelf dat hij belaagd werd omdat hij homo is, vertelde hij aan Omroep Brabant.



"Ze vroegen of ik homo ben. Ja, antwoordde ik", zegt Bart Janssen. "Ze begonnen meteen te spugen, maar ik liep door." Hij ging een supermarkt in, maar toen hij even later naar buiten kwam werd hij aangevallen. "Een van hen vloog mij van achteren aan. Een ander viel me van voren aan en één van opzij. Ik kreeg een flinke klap op mijn rug en een harde trap op mijn knie."



Groep van zeven



Volgens Janssen ging het om een groep van in totaal zeven jongens. Met name twee zouden zeer dreigend zijn geweest, terwijl een andere jongen uit de groep de rest juist probeerde te kalmeren. Janssen zegt dat het mede aan die laatstgenoemde te danken is dat hij niet in het ziekenhuis is beland.



De politie is op zoek naar de jeugdige daders. Ook wordt gezocht naar een man die op het moment van de mishandeling langsfietste. Mogelijk heeft hij iets gezien van de mishandeling bij het winkelcentrum aan de Franklin D. Rooseveltlaan.











